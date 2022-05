Eté Actif 2022 : Tir à l’arc

Eté Actif 2022 : Tir à l’arc, 17 juillet 2022, . Eté Actif 2022 : Tir à l’arc

2022-07-17 11:15:00 – 2022-07-17 12:15:00 Initiation sur des cibles 3D dans des jolis villages Périgourdins. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 12 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire en ligne à partir du 21 juin. Initiation sur des cibles 3D dans des jolis villages Périgourdins. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 12 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire en ligne à partir du 21 juin. Initiation sur des cibles 3D dans des jolis villages Périgourdins. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 12 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire en ligne à partir du 21 juin. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville