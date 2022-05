Eté Actif 2022 : Grimpe d’Arbre

Eté Actif 2022 : Grimpe d’Arbre, 14 juillet 2022, . Eté Actif 2022 : Grimpe d’Arbre

2022-07-14 16:30:00 – 2022-07-14 17:30:00 A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. A partir de 6 ans. 8 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. A partir de 6 ans. 8 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. A partir de 6 ans. 8 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville