2022-07-22 09:00:00 – 2022-07-22 12:00:00 Découverte et initiation de la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de Campagne.

Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un professionnel. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation en ligne, ouverte à partir du 21 juin. Découverte et initiation de la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de Campagne.

