Eté Actif 2022 : Canoë nocturne Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Eté Actif 2022 : Canoë nocturne Le Bugue, 6 août 2022, Le Bugue. Eté Actif 2022 : Canoë nocturne Canoëric Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

2022-08-06 21:00:00 – 2022-08-06 22:30:00 Canoëric Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Le Bugue Descente en canoë, balade sur la Vézère. A partir de 8 ans (savoir nager). Matériel canoë fourni. 16 personnes maximum par groupe. Prévoir chaussures, tee-shirt, maillot de bain, serviettes et vêtements de rechange, lampe frontale. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Canoëric Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

