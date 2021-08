Campagne Campagne Campagne, Dordogne Eté Actif 2021 : Spéléologie Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Dordogne

Eté Actif 2021 : Spéléologie 2021-08-13 14:00:00 – 2021-08-13 17:00:00

Campagne Dordogne Campagne Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. Encadrement par un professionnel.

dernière mise à jour : 2021-06-04

Lieu Campagne Ville Campagne