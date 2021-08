Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue Eté Actif 2021 : Murder party Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Eté Actif 2021 : Murder party Le Bugue, 18 août 2021, Le Bugue. Eté Actif 2021 : Murder party 2021-08-18 – 2021-08-18 Parc du Château de Campagne 43 Route de Campagne

Le Bugue Dordogne Venez élucider l’énigme finale à travers des indices récoltés au milieu du mystérieux Château de Campagne. Ouvert à tous à partir de 7 ans. 30 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

