Saint-André-d'Allas Saint-André-d'Allas Dordogne, Saint-André-d'Allas Eté actif 2021 : Arc Touch Saint-André-d’Allas Saint-André-d'Allas Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-André-d'Allas

Eté actif 2021 : Arc Touch Saint-André-d’Allas, 4 août 2021-4 août 2021, Saint-André-d'Allas. Eté actif 2021 : Arc Touch 2021-08-04 – 2021-08-04

Saint-André-d’Allas Dordogne Saint-André-d’Allas Arc Touch : il s’agit d’un nouveau concept de tir à l’arc, unique en France, utilisant des flèches à embout sécurisé qui vous permettent de tirer sur vos adversaires ! Similaire au paint-ball, plus sportif et moins violent, ce nouveau sport.

L’arc touch procure de grandes sensations d’adrénaline.

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-André-d'Allas Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-André-d'Allas Adresse Ville Saint-André-d'Allas lieuville 44.88842#1.16649