Été à Pau 2022 : Amadou Pau, 21 juillet 2022, Pau.

Été à Pau 2022 : Amadou Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau

2022-07-21 21:00:00 – 2022-07-21 23:55:00 Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau

Pau 64000

EUR 0 0 « En route vers la 41ième ! Du 21 juillet au 06 août, l’Été à Pau revient avec toujours la même intention : faire vibrer le Théâtre de Verdure et le cœur des Palois ! »

21h David Walters : Multi-instrumentiste, animateur TV, DJ, auteur, compositeur, interprète et producteur, David Walters a donné naissance à un étonnant répertoire empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes. Chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la Caraïbe et grand voyageur, David Walters nous embarque dans un périple haut en couleur où lui seul connait la destination finale. (…)

22h Amadou & Mariam : Le duo malien Amadou & Mariam est une légende musicale de renommée internationale faisant connaître au monde sa vibrante marque révolutionnaire d’afro-pop, voire d’afro-punk et de blues malien : un subtil mélange de sons africains, blues, pop et électro.

« En route vers la 41ième ! Du 21 juillet au 06 août, l’Été à Pau revient avec toujours la même intention : faire vibrer le Théâtre de Verdure et le cœur des Palois ! »

21h David Walters : Multi-instrumentiste, animateur TV, DJ, auteur, compositeur, interprète et producteur, David Walters a donné naissance à un étonnant répertoire empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes. Chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la Caraïbe et grand voyageur, David Walters nous embarque dans un périple haut en couleur où lui seul connait la destination finale. (…)

22h Amadou & Mariam : Le duo malien Amadou & Mariam est une légende musicale de renommée internationale faisant connaître au monde sa vibrante marque révolutionnaire d’afro-pop, voire d’afro-punk et de blues malien : un subtil mélange de sons africains, blues, pop et électro.

+33 5 59 82 93 97

« En route vers la 41ième ! Du 21 juillet au 06 août, l’Été à Pau revient avec toujours la même intention : faire vibrer le Théâtre de Verdure et le cœur des Palois ! »

21h David Walters : Multi-instrumentiste, animateur TV, DJ, auteur, compositeur, interprète et producteur, David Walters a donné naissance à un étonnant répertoire empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes. Chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la Caraïbe et grand voyageur, David Walters nous embarque dans un périple haut en couleur où lui seul connait la destination finale. (…)

22h Amadou & Mariam : Le duo malien Amadou & Mariam est une légende musicale de renommée internationale faisant connaître au monde sa vibrante marque révolutionnaire d’afro-pop, voire d’afro-punk et de blues malien : un subtil mélange de sons africains, blues, pop et électro.

Festival été à Pau

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau

dernière mise à jour : 2022-06-03 par