Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Été à Pau 2021 Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Été à Pau 2021 Pau, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Pau. Été à Pau 2021 2021-07-21 – 2021-08-07 Théâtre de Verdure – Parc Beaumont Avenue General Poeymirau

Pau Pyrénées-Atlantiques L’été a PAU 2021 aura lieu du 21 Juillet au 07 août

Cette édition sera la 40ème de ce festival Les premiers noms :

Benjamin Biolay / Barbara Pravi / Hervé / Hatik / Ultra Vomit

et beaucoup d’autres encore L’été a PAU 2021 aura lieu du 21 Juillet au 07 août

Cette édition sera la 40ème de ce festival Les premiers noms :

Benjamin Biolay / Barbara Pravi / Hervé / Hatik / Ultra Vomit

et beaucoup d’autres encore +33 5 59 82 93 97 L’été a PAU 2021 aura lieu du 21 Juillet au 07 août

Cette édition sera la 40ème de ce festival Les premiers noms :

Benjamin Biolay / Barbara Pravi / Hervé / Hatik / Ultra Vomit

et beaucoup d’autres encore Ete à Pau dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Pau Adresse Théâtre de Verdure - Parc Beaumont Avenue General Poeymirau Ville Pau lieuville 43.29505#-0.35918