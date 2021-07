Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Été à Pau 2021 – Eté des mômes Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Été à Pau 2021 – Eté des mômes Pau, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pau. Été à Pau 2021 – Eté des mômes 2021-07-23 14:00:00 – 2021-07-23 18:00:00 Théâtre de Verdure – Parc Beaumont Avenue General Poeymirau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Changement de programme: Suites aux nouvelles mesures sanitaires en vigueur, la réservation est obligatoire sur le site internet www.eteapau.com . Le Pass sanitaire est obligatoire. La journée aura lieu au théâtre de verdure au Parc Beaumont.

+33 5 59 82 93 97

