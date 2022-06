Eté à la ferme : la Ferme de la Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dans le cadre de l’été à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie, balade botanique suivie d’un repas à la ferme. Delphine, botaniste, vous emmènera à la découverte de la flore sauvage estivale, de ses vertus médicales et.ou comestibles. Les ânes de la ferme nous accompagneront au cours de cette balade ludique. Repas champêtre : salade composée, casse-croûte, quiche et tarte à base de nos produits. Faisselle ou fromage blanc. Réservation obligatoire, tout public Dans le cadre de l’été à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie et balade botanique accompagnée par les ânes. Repas champêtre. Réserver +33 7 82 39 31 09 Dans le cadre de l’été à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie, balade botanique suivie d’un repas à la ferme. Delphine, botaniste, vous emmènera à la découverte de la flore sauvage estivale, de ses vertus médicales et.ou comestibles. Les ânes de la ferme nous accompagneront au cours de cette balade ludique. Repas champêtre : salade composée, casse-croûte, quiche et tarte à base de nos produits. Faisselle ou fromage blanc. Réservation obligatoire, tout public ©Eté à la ferme

