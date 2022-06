Eté à la ferme : la Ferme de la Bon’o’venture

Eté à la ferme : la Ferme de la Bon’o’venture, 21 juillet 2022, . Eté à la ferme : la Ferme de la Bon’o’venture



2022-07-21 17:00:00 – 2022-07-21 Dans le cadre de l’été à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie, balade botanique suivie d’un repas à la ferme. Delphine, botaniste, vous emmènera à la découverte de la flore sauvage estivale, de ses vertus médicales et.ou comestibles. Les ânes de la ferme nous accompagneront au cours de cette balade ludique. Repas champêtre : salade composée, casse-croûte, quiche et tarte à base de nos produits. Faisselle ou fromage blanc. Réservation obligatoire, tout public Dans le cadre de l’été à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie et balade botanique accompagnée par les ânes. Repas champêtre. Réserver Dans le cadre de l’été à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie, balade botanique suivie d’un repas à la ferme. Delphine, botaniste, vous emmènera à la découverte de la flore sauvage estivale, de ses vertus médicales et.ou comestibles. Les ânes de la ferme nous accompagneront au cours de cette balade ludique. Repas champêtre : salade composée, casse-croûte, quiche et tarte à base de nos produits. Faisselle ou fromage blanc. Réservation obligatoire, tout public dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville