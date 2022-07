Eté 44 : la vie d’un camp militaire en temps de guerre Saint-Satur, 6 août 2022, Saint-Satur.

Eté 44 : la vie d’un camp militaire en temps de guerre

Chemin des Godibolles Saint-Satur Cher

2022-08-06 – 2022-08-07

Saint-Satur

Cher

Saint-Satur

Découvrez la vie d’un camp militaire au temps de la 2ème Guerre Mondiale et plongez-vous au cœur de l’été 44.

Au programme : défilé et exposition de véhicules militaires d’époque et guinguette le soir.

comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com +33 7 81 24 31 86

©comitédesfêtessaintsatur

Saint-Satur

