2022-08-07 15:00:00 – 2022-08-07 16:30:00 Saint-Quentin

Dimanche 7 août / Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer De 15h à 16h15 En compagnie d'un membre de la Société des Amis du musée Antoine Lécuyer, replongez dans l'exceptionnel fonds d'atelier de Maurice-Quentin de La Tour et dans l'histoire de cette technique, de son âge d'or au XVIIIe siècle jusqu'aux audaces du XXe siècle.

