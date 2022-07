Été 2022 : Retraite aux flambeaux

Été 2022 : Retraite aux flambeaux, 14 juillet 2022, . Été 2022 : Retraite aux flambeaux



2022-07-14 21:30:00 – 2022-07-14 Jeudi 14 juillet | 20h – remise des lampions 20h15/30 – départ vers la place de la liberté Jeudi 14 juillet | 20h – remise des lampions 20h15/30 – départ vers la place de la liberté Jeudi 14 juillet | 20h – remise des lampions 20h15/30 – départ vers la place de la liberté flambeaux dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville