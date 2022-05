Eté 2022 : Pistage animalier Saint-Avit-de-Vialard, 24 juillet 2022, Saint-Avit-de-Vialard.

Eté 2022 : Pistage animalier Saint-Avit-de-Vialard

2022-07-24 10:00:00 – 2022-07-24 12:00:00

Saint-Avit-de-Vialard Dordogne Saint-Avit-de-Vialard

Apprenez à trouver, identifier et interpréter les traces des animaux sauvages de nos forêts.

Pister est le meilleur moyen d’avoir un aperçu furtif de leurs vies secrètes au coeur du Périgord.

L’Art du pistage est ancré en chacun de nous ! Le redécouvrir vous reconnectera à la Nature, éveillera vos sens, vous fera revivre un mode de vie préhistorique et fera scintiller le monde environnant d’un éclat plus brillant. A partir de 5 ans, accompagné obligatoirement d’un adulte. 12 personnes maximum.

Sur réservation en ligne, à partir du 21 juin.

Saint-Avit-de-Vialard

