Été 2022 : Mon insecte vitrail

Été 2022 : Mon insecte vitrail, 11 août 2022, . Été 2022 : Mon insecte vitrail



2022-08-11 – 2022-08-11 Jeudi 11 août De 11h à 12h pour les 3/6 ans

De 15h à 16h30 pour tous à partir de 6 ans Pendant cet atelier, à l’aide de papiers de soie ou de tubes de peinture, vous pourrez créer un magnifique insecte coloré. Les vitraux qui ornent certains murs du musée pourront vous inspirer. Ensemble, nous en profiterons pour découvrir l’origine et l’importance des couleurs chez les insectes. Musée des papillons

14 rue de la Sellerie

03 23 06 93 93

musee.papillons@saint-quentin.fr Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques 14. rue de la Sellerie 03 23 62 36 77 Jeudi 11 août De 11h à 12h pour les 3/6 ans

De 15h à 16h30 pour tous à partir de 6 ans Pendant cet atelier, à l’aide de papiers de soie ou de tubes de peinture, vous pourrez créer un magnifique insecte coloré. Les vitraux qui ornent certains murs du musée pourront vous inspirer. Ensemble, nous en profiterons pour découvrir l’origine et l’importance des couleurs chez les insectes. Musée des papillons

14 rue de la Sellerie

03 23 06 93 93

musee.papillons@saint-quentin.fr Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques 14. rue de la Sellerie 03 23 62 36 77 Jeudi 11 août De 11h à 12h pour les 3/6 ans

De 15h à 16h30 pour tous à partir de 6 ans Pendant cet atelier, à l’aide de papiers de soie ou de tubes de peinture, vous pourrez créer un magnifique insecte coloré. Les vitraux qui ornent certains murs du musée pourront vous inspirer. Ensemble, nous en profiterons pour découvrir l’origine et l’importance des couleurs chez les insectes. Musée des papillons

14 rue de la Sellerie

03 23 06 93 93

musee.papillons@saint-quentin.fr Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques 14. rue de la Sellerie 03 23 62 36 77 plomp dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville