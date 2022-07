Été 2022 : Ma galerie de portrait Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Aisne 4 4 Jeudi 25 août / De 15h à 16h30 Lors de cet atelier, nous vous proposons de fabriquer des portraits d’animaux rigolos à l’aide de matériaux de récupération, de peinture et de feutres.

Laissez aller votre inspiration et créez de nombreuses figures qui pourront orner les murs comme dans les galeries des musées. Réservations

0323623677 musee.papillons@saint-quentin.fr +33 3 23 62 36 77 Jeudi 25 août / De 15h à 16h30 Lors de cet atelier, nous vous proposons de fabriquer des portraits d’animaux rigolos à l’aide de matériaux de récupération, de peinture et de feutres.

Laissez aller votre inspiration et créez de nombreuses figures qui pourront orner les murs comme dans les galeries des musées. Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

