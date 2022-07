Été 2022 : Ma carte papillon

Été 2022 : Ma carte papillon, 25 août 2022, . Été 2022 : Ma carte papillon



2022-08-25 – 2022-08-25 Jeudi 18 août – De 15h à 16h30 Ah ! Les vacances, les voyages, le dépaysement… Il est grand temps de partager un peu de notre séjour à ceux que nous aimons. Une petite carte postale ?

Nous vous proposons de fabriquer la vôtre, en pop-up et à l’effigie de notre musée, le papillon.

Munis de ciseaux, vous aurez à votre disposition de nombreux papiers colorés pour la créer et ainsi envoyer un peu de gaité. Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 36 77 Jeudi 18 août – De 15h à 16h30 Ah ! Les vacances, les voyages, le dépaysement… Il est grand temps de partager un peu de notre séjour à ceux que nous aimons. Une petite carte postale ?

Nous vous proposons de fabriquer la vôtre, en pop-up et à l’effigie de notre musée, le papillon.

Munis de ciseaux, vous aurez à votre disposition de nombreux papiers colorés pour la créer et ainsi envoyer un peu de gaité. Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 36 77 musee.papillons@saint-quentin.fr Jeudi 18 août – De 15h à 16h30 Ah ! Les vacances, les voyages, le dépaysement… Il est grand temps de partager un peu de notre séjour à ceux que nous aimons. Une petite carte postale ?

Nous vous proposons de fabriquer la vôtre, en pop-up et à l’effigie de notre musée, le papillon.

Munis de ciseaux, vous aurez à votre disposition de nombreux papiers colorés pour la créer et ainsi envoyer un peu de gaité. Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 36 77 unsplash dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville