Été 2022 : J-700 & les 100 ans du club d’aviron

2022-08-27 09:00:00 – 2022-08-28 19:00:00 J-700 & les 100 ans du club d’aviron – Samedi 27 août – De 9h à 19h –

Dimanche 28 août – De 10h à 17h Dans la continuité des J-1000 (décompte olympique vers Paris 2024), le J-700 aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 août 2022.

Tous les clubs autour des sports nautiques et aquatiques y participeront : aviron, natation, plongée, canoë… seront de la partie. Retrouvez des animations autour du centenaire du club d’Aviron Saint-Quentinois

et assistez à la régate internationale au bord de la plage de l’étang d’Isle à l’heure du coucher de soleil !

