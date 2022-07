Été 2022 : Exposition – Tous Artistes ! Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Été 2022 : Exposition – Tous Artistes ! Saint-Quentin, 19 juillet 2022, Saint-Quentin.

1 bis rue Gabriel Girodon Saint-Quentin Aisne

2022-07-19 – 2022-08-19 Saint-Quentin

Aisne Du 19 juillet au 19 août 2022 à l’école Maurice Quentin De La Tour Du mardi au samedi de 14h à 17h Les mercredis et samedis :

de 10h30 à 12h et de 14h à 17h Au milieu des pinceaux et des sculptures, l’exposition « Tous Artistes ! » a pour but de mettre en valeur un panel de réalisations produites par le tout public au sein des ateliers créatifs dans nos différents espaces culturels (période 2021-22). Le moyen idéal de découvrir ce que nos équipes de médiateurs et animateurs proposent dans le programme semestriel des activités culturelles (Médiathèque, la Galerie Saint-Jacques, l’École d’Arts, l’Artistik Lab, le Parc d’Isle, le Spectacle vivant ainsi que le Conservatoire). Du 19 juillet au 19 août 2022 à l’école Maurice Quentin De La Tour Du mardi au samedi de 14h à 17h Les mercredis et samedis :

Saint-Quentin

