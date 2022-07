Été 2022 : Escrime

Été 2022 : Escrime, 27 juillet 2022, . Été 2022 : Escrime



2022-07-27 17:00:00 – 2022-07-27 18:00:00 Le mercredi 27 juillet la place de l’Hôtel de Ville se transforme en terrain d’escrime ! Des sabres, des fleurets, des balestra et des coups de fleurets sont au programme ! Le mercredi 27 juillet la place de l’Hôtel de Ville se transforme en terrain d’escrime ! Des sabres, des fleurets, des balestra et des coups de fleurets sont au programme ! Le mercredi 27 juillet la place de l’Hôtel de Ville se transforme en terrain d’escrime ! Des sabres, des fleurets, des balestra et des coups de fleurets sont au programme ! dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville