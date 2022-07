Été 2022 : Briques XXL Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Été 2022 : Briques XXL Saint-Quentin, 20 juillet 2022, Saint-Quentin.

Des legos géant seront installés sur la plage d'Isle pour des constructions XXL !

+33 3 23 06 30 44

