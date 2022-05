Eté 2022 – Balades Nautiques

2022-07-01 – 2022-08-31 Chaque semaine tout l’été :

Balade Nautique – Découverte de la Voile et des falaises depuis la mer – Tout public – Accessible aux PMR

Se renseigner auprès de l’Ecole de voile sensation large. Chaque semaine tout l’été :

