Été 2022 : Atelier – Mon jeu des vacances

2022-08-04 – 2022-08-04 Jeudi 4 août / Musée des Papillons Connaissez-vous l’awalé ? C’est un jeu africain qui serait né d’un long voyage vers la mer après la traversée du désert. Arrivés sur place, les voyageurs auraient ramassé des coquillages et sur le chemin du retour pour se décharger, ils auraient creusé des trous dans le sable pour cacher leurs précieux trésors. Lors de cet atelier, nous vous proposons d’en créer un avec des matériaux recyclés et de le customiser avec de jolies illustrations d’insectes. Réservations :

Billetterie Espace Saint-Jacques : 14. rue de la Sellerie

Tout public Enfants à partir de 6 ans

