Été 2022 : Atelier – Ma p’tite collection personnelle Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Été 2022 : Atelier – Ma p’tite collection personnelle Saint-Quentin, 21 juillet 2022, Saint-Quentin. Été 2022 : Atelier – Ma p’tite collection personnelle

15 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

2022-07-21 – 2022-07-21 Saint-Quentin

Aisne 4 4 Jeudi 21 juillet au Musée des Papillons Lors de cet atelier, vous pourrez créer votre propre boîte à la manière de notre collectionneur préféré, Jules Passet. Parmi de nombreuses illustrations vous aurez l’embarras du choix pour ainsi découper et épingler sur votre papier cartonné une multitude de papillons. Vous pourrez aussi chercher leurs noms ou même en inventer.

Avec votre plus belle écriture l’apposer sur une étiquette qui viendra agrémenter votre collection. Réservations :

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 36 77 Jeudi 21 juillet au Musée des Papillons Lors de cet atelier, vous pourrez créer votre propre boîte à la manière de notre collectionneur préféré, Jules Passet. Parmi de nombreuses illustrations vous aurez l’embarras du choix pour ainsi découper et épingler sur votre papier cartonné une multitude de papillons. Vous pourrez aussi chercher leurs noms ou même en inventer.

Avec votre plus belle écriture l’apposer sur une étiquette qui viendra agrémenter votre collection. Réservations :

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 36 77 Jeudi 21 juillet au Musée des Papillons Lors de cet atelier, vous pourrez créer votre propre boîte à la manière de notre collectionneur préféré, Jules Passet. Parmi de nombreuses illustrations vous aurez l’embarras du choix pour ainsi découper et épingler sur votre papier cartonné une multitude de papillons. Vous pourrez aussi chercher leurs noms ou même en inventer.

Avec votre plus belle écriture l’apposer sur une étiquette qui viendra agrémenter votre collection. Réservations :

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 36 77 unsplash

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 15 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Été 2022 : Atelier – Ma p’tite collection personnelle Saint-Quentin 2022-07-21 was last modified: by Été 2022 : Atelier – Ma p’tite collection personnelle Saint-Quentin Saint-Quentin 21 juillet 2022 15 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

Saint-Quentin Aisne