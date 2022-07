Été 2022 : Atelier en famille « S’amuser ensemble »

Été 2022 : Atelier en famille « S’amuser ensemble », 20 juillet 2022, . Été 2022 : Atelier en famille « S’amuser ensemble »



2022-07-20 15:00:00 – 2022-07-20 17:00:00 4 Mercredi 20 juillet / De 15h30 à 17h. Dans le cadre de l’exposition : « 25 ans de DreamWorks animation » Trois jeux vous sont proposés !

Jeu 1 : La médiatrice fera la distribution de petites vignettes sur lesquelles apparaissent des détails d’œuvres. Vous allez devoir aller repositionner le bon détail sur la bonne œuvre.

Jeu 2 : Un puzzle d’une illustration à reconstituer.

Jeu 3 : L’un d’entre vous devra décrire une œuvre en

3 mots, l’autre devra deviner de quelle création il s’agit. Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 97 64

clara.saintcyr@saint-quentin.fr Mercredi 20 juillet / De 15h30 à 17h. Dans le cadre de l’exposition : « 25 ans de DreamWorks animation » Trois jeux vous sont proposés !

Jeu 1 : La médiatrice fera la distribution de petites vignettes sur lesquelles apparaissent des détails d’œuvres. Vous allez devoir aller repositionner le bon détail sur la bonne œuvre.

Jeu 2 : Un puzzle d’une illustration à reconstituer.

Jeu 3 : L’un d’entre vous devra décrire une œuvre en

3 mots, l’autre devra deviner de quelle création il s’agit. Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 97 64

clara.saintcyr@saint-quentin.fr Mercredi 20 juillet / De 15h30 à 17h. Dans le cadre de l’exposition : « 25 ans de DreamWorks animation » Trois jeux vous sont proposés !

Jeu 1 : La médiatrice fera la distribution de petites vignettes sur lesquelles apparaissent des détails d’œuvres. Vous allez devoir aller repositionner le bon détail sur la bonne œuvre.

Jeu 2 : Un puzzle d’une illustration à reconstituer.

Jeu 3 : L’un d’entre vous devra décrire une œuvre en

3 mots, l’autre devra deviner de quelle création il s’agit. Réservations

Billetterie Espace Saint-Jacques

14. rue de la Sellerie

03 23 62 97 64

clara.saintcyr@saint-quentin.fr unsplash dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville