Brocante – Vide grenier à Etauliers Stade, 18 juin 2023, Étauliers.

Vous souhaitez faire de la place ? Vous avez des choses à vendre ? Ou vous aimez chiner ?

Profitez de ce week-end pour faire de bonnes affaires ! Vous pourrez même admirer l’exposition de 2 cv !

Restauration sur place..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 18:50:00. EUR.

Stade

Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



You want to make room? You have things to sell? Or you like to bargain ?

Take advantage of this weekend to make good deals! You will even be able to admire the 2CV exhibition!

Catering on the spot.

¿Quieres hacer sitio? ¿Tiene cosas que vender? ¿O te gusta regatear?

¡Aprovecha este fin de semana para hacer buenos negocios! ¡Incluso podrás admirar la exposición del 2CV!

Catering in situ.

Möchten Sie Platz schaffen? Haben Sie Dinge, die Sie verkaufen möchten? Oder lieben Sie es, zu stöbern?

Nutzen Sie dieses Wochenende, um tolle Schnäppchen zu machen! Sie können sogar die Ausstellung von 2 cvs bewundern!

Verpflegung vor Ort.

