Boum des enfants Halle aux grains, 17 juin 2023, Étauliers.

Animation dansante de 15h à 18h, avec Dj Hugo, ouvert aux enfants exclusivement de 6 à 12 ans.

Jeux et animations avec boisson, goûter, animations jeux et maquillage inclus – encadrés par les responsables de l’association.

Fiche d’inscription obligatoire..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Halle aux grains

Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dancing animation from 3pm to 6pm, with Dj Hugo, open to children exclusively from 6 to 12 years old.

Games and animations with drinks, snacks, games and make-up included – supervised by the association’s managers.

Registration form required.

Animación de baile de 15.00 a 18.00 h, con Dj Hugo, sólo para niños de 6 a 12 años.

Juegos y animación con bebidas, tentempiés, juegos y pintacaras incluidos, supervisados por los responsables de la asociación.

Inscripción obligatoria.

Tanzanimation von 15 bis 18 Uhr, mit Dj Hugo, ausschließlich für Kinder von 6 bis 12 Jahren geöffnet.

Spiele und Animationen mit Getränken, Snacks, Spielanimationen und Schminken inklusive – betreut von den Verantwortlichen des Vereins.

Anmeldeformular erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde