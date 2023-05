Etats généraux de la parentalité et de l’éducation au temps du numérique Hôtel de Ville, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 09h00 à 18h00

Public adolescents adultes. gratuit

Les États généraux de la parentalité et de l’éducation au temps du numérique s’adressent aux parents et aux professionnels (éducateurs, enseignants, etc.) confrontés à la présence exponentielle du numérique dans la vie des enfants et adolescents et aux difficultés que cela peut engendrer dans leurs relations éducatives. L’objectif de ces États généraux est de réunir des experts de l’éducation, du numérique et de la santé et de permettre aux parents et professionnels d’être mieux informés sur les enjeux liés à l’utilisation généralisée du numérique.

Introduction

9h30 – 9h50

Ouverture des États généraux

Dominique VERSINI, Adjointe à la Maire de Paris chargée des

droits de l’enfant et de la protection de l’enfance

Patrick BLOCHE, Adjoint à la Maire de Paris chargé de

l’éducation, de la petite enfance, des familles, des nouveaux apprentissages et

du Conseil de Paris

9h50 – 10h10

La

parole est aux enfants

Présentation par les porte-paroles des enfants des résultats

de la consultation sur leurs usages du numérique

10h10 – 10h30

Est-il légitime d’avoir peur du numérique pour les enfants ?

Docteur Pierre MARIE, Philosophe et psychanalyste

10h30 – 10h50

La parole est aux parents

Projection d’une vidéo réalisée à l’occasion d’un

micro-trottoir auprès de parents

10h50 – 11h10

Accompagner les enfants dans les espaces numériques : quelle

posture pour les adultes ?

Thomas ROHMER, Directeur et fondateur de l’Observatoire de

la Parentalité et de l’Éducation au numérique

11h10 – 11h25 Pause-café

Forum des associations (forum associatif et institutionnel qui réunit des acteurs de terrain œuvrant à la sensibilisation et l’information des enfants et des adultes qui les entourent)

Table ronde 1 : Quels sont les effets du numérique sur le développement de l’enfant et de l’adolescent ? Quelles régulations ?

11h25 – 11h45

Conséquences du numérique sur les rythmes physiologiques des

enfants et adolescents

Sylvie TORDJMAN, Professeure de Pédopsychiatrie (Rennes 1)

et cheffe du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’enfant et de

l’adolescent, consultante auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris

11h45 – 12h05

Apprivoiser les écrans et grandir : comment se positionner

en tant que parent ?

Serge TISSERON, Psychiatre, docteur en psychologie, créateur

des repères « 3-6-9-12, pour apprivoiser les écrans et grandir »,

membre du Conseil National du numérique (CNNUM)

12h05 – 12h25

L’enfant et l’adolescent à l’épreuve du virtuel : entre construction

identitaire et addiction

Michaël STORA, Psychologue et psychanalyste, co-fondateur de

l’Observatoire des mondes numériques en sciences humaines

12h25 – 12h45

Comment accompagner la parentalité numérique ?

Axelle DESAINT, Directrice de l’éducation au numérique,

coordinatrice du Programme européen pour un Internet sans crainte chez

TRALALERE

12h45 – 13h

Échanges avec la salle

13h – 14h

Pause déjeuner (sur place)

Forum des associations

Les droits de l’enfant à l’épreuve du numérique

14h – 14h20

Éric DELEMAR, Défenseur des enfants, adjoint à la Défenseure

des droits en charge de la défense et de la promotion des droits de l’enfant

Table ronde 2 : Quels sont les défis et risques posés par le numérique ? Quelles réponses ?

14h20 – 14h40

Quelle éducation au virtuel pour mieux lutter contre toutes

les formes de cyberviolences ?

Stéphane BLOCQUAUX, Docteur en Sciences de l’information et

de la communication, auteur et conférencier

14h40 – 15h

Climat scolaire et numérique

Caroline VELTCHEFF, Inspectrice d’Académie, chargée de la

supervision du programme PHARe

15h – 15h20

Prise en charge des jeunes victimes de violences numériques

: la plateforme 3018

Justine ATLAN, Directrice générale de l’Association

e-Enfance et du numéro national 3018 – Violences numériques

15h20 – 15h40

Protéger les mineurs sur Internet : la mission de la Brigade

de protection des mineurs de Paris

Commissaire général Christophe MOLMY, Chef de la Brigade de

protection des mineurs de la police judiciaire de Paris

15h40 – 15h55 Echanges avec la salle

15h55 – 16h10 Pause –

café

Forum des associations

16h10 – 16h30

La parole est aux professionnel·le·s : présentation de

réflexions institutionnelles

Jean CHAMBRY, Pédopsychiatre, Président de la Société

Française de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines

associées

Lydie MANNI, Cheffe de service ; Josue MONANY, Éducateur

spécialisé, Foyer de l’enfance « Marie Becquet de Vienne », Paris 17e

Table ronde 3 : Le numérique, un allié dans la relation éducative et dans le soin ?

16h30 – 16h50

La réalité virtuelle au service de l’éducation et du soin

Todd LUBART, Professeur en psychologie à l’Université Paris

Cité

16h50 – 17h10

Apprendre à l’heure du numérique et de l’intelligence

artificielle

François TADDEI, Ingénieur et chercheur à l’Inserm

spécialisé en sciences de l’apprentissage, Président du Learning Planet

Institute

17h10 – 17h30

Échanges avec la salle

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris

