L’association Euro App Mobility organise les Etats généraux de la mobilité des apprentis les **16 et 17 septembre prochains** au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à Paris. **Les échanges pourront aussi être suivis en direct sur les réseaux sociaux.** Objectifs : * Dresser un état des lieux de la mobilité des apprentis en France et en Europe, * Faire se rencontrer les acteurs de la mobilité des apprentis et les décideurs politiques, * Sensibiliser à la création d’un espace européen de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Au programme : tables rondes, débats, ateliers, signature du manifeste « Les engagements pour une Europe de l’apprentissage »… ainsi que l’intervention de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République. Accès gratuit et sur inscription (y compris pour le suivi en ligne) [Programme et inscriptions](https://www.euroappmobility.eu/etats-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-la-mobilit%C3%A907969b00)

Gratuit, sur inscription

