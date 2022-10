États de veille – Expostion collective Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-10 – 2023-01-22

Bouches-du-Rhne Marseille 3e Arrondissement EUR Peuplée par ceux qui veillent, noctambules, insomniaques ou travailleurs de nuit, la nuit est aussi hantée par nos machines en activité qui nous proposent un flux ininterrompu, permanent, incessant, promu par le capitalisme 24/7, analysé par Jonathan Crary comme l’idéal d’une vie sans pause, active à toute heure du jour et de la nuit.



L’exposition à la Friche la Belle de Mai nous invite dans l’odyssée de nos nuits transformées par l’arrivée électrique au sein de nos villes, phénomène accentué par cette performativité prolongeant nos corps, nos rêves et nos désirs.



Avec les œuvres de : Marjolijn Dijkman (BE-NL), Ugo Arsac (FR), Kasia Molga (UK), Ulrich Vogl (DE), Yuyan Wang (CN), Marc Buchy (FR), Dasha Ilina (RU), Claire Malrieux (FR), Romain Tardy (BE), Felix Luque Sánchez (ES-BE) – Damien Gernay (FR) – Vincent Evrad (FR), Noemi Castella (CH), Lawrence Malstaf (BE) L’exposition à la Friche la Belle de Mai nous invite dans l’odyssée de nos nuits transformées par l’arrivée électrique au sein de nos villes. États de veille Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

