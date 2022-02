« Etats d’âme » – spectacle de Delphine Delepaut Chauffailles, 12 mars 2022, Chauffailles.

« Etats d’âme » – spectacle de Delphine Delepaut Chauffailles

2022-03-12 – 2022-03-12

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles

EUR 12 12 L’antenne du Défi Anthony de Chauffailles vous invite à venir soutenir l’association en assistant au spectacle du 12 Mars à l’ECB de Chauffailles.

Nous recevons Delphine Delepaut qui vous présentera « Etats d’âme ». Ce spectacle reprend tous ses sketchs cultes de ses différents spectacles dans une galerie de personnages hauts en couleurs. Delphine, c’est le talent à l’état pur, une écriture fine et intelligente qui fait mouche à chaque coup, des personnages drôles et décalés, un humour dévastateur et un charme qui fait fondre le public.

Prix du jury au festival d’humour de Vienne 2010.

jcdu@orange.fr +33 3 85 84 63 26

L’antenne du Défi Anthony de Chauffailles vous invite à venir soutenir l’association en assistant au spectacle du 12 Mars à l’ECB de Chauffailles.

Nous recevons Delphine Delepaut qui vous présentera « Etats d’âme ». Ce spectacle reprend tous ses sketchs cultes de ses différents spectacles dans une galerie de personnages hauts en couleurs. Delphine, c’est le talent à l’état pur, une écriture fine et intelligente qui fait mouche à chaque coup, des personnages drôles et décalés, un humour dévastateur et un charme qui fait fondre le public.

Prix du jury au festival d’humour de Vienne 2010.

Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-02-10 par