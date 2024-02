ÉTAT VÉGÉTAL, l’écoute du vivant La Pop Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au vendredi 08 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

ÉTAT VÉGÉTAL, l’écoute du vivant est une proposition au croisement de la danse, du bio art et de la musique expérimentale. En écho aux problématiques écologiques et sociétales d’aujourd’hui, Yasminee Lepe cherche à révéler le processus de communication entre les êtres vivants : elle explore un nouveau langage sensible et nous invite à rêver d’un monde idéal, où les êtres vivants évolueraient en harmonie.

Grâce à l’interconnexion entre les sons des plantes et le corps humain dansant, ÉTAT VÉGÉTAL, l’écoute du vivant partage l’expérience d’une rencontre inter-espèce, nourrie par le geste chorégraphique, la musique expérimentale et les nouvelles découvertes en neurobiologie végétale.

En participant à la construction d’un univers imaginaire qui s’éloigne des vieux paradigmes d’une vie végétale apathique, ce spectacle nous confronte à la force débordante du monde vivant.

Durée : 50min

La Pop Péniche amarrée face au 61 Quai de la Seine 75019

Contact : https://lapop.fr/ +33153350777 reservation@lapop.fr https://fr-fr.facebook.com/penichelapop/ https://fr-fr.facebook.com/penichelapop/ https://lapop.fr/spectacles/etat-vegetal/

Fabio Da Motta