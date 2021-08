État Général Collectif 12, 11 septembre 2021, Mantes-la-Jolie.

État Général

Collectif 12, le samedi 11 septembre à 14:00

L’Allumage de saison se déroule en 2 parties : • 1ère partie : État Général • 2ème partie : soirée État Général s’invite pour l’Allumage de saison comme un démarrage en commun autour d’un jeu et de réflexions. État Général est un protocole artistique pour échanger sur notre propre « état général » et celui du, des mondes abimés dans lesquels nous vivons, un jeu de pistes sur ce que nous pouvons changer dans nos vies, imaginé au sortir du confinement de 2020 par Catherine Boskowitz, Fanny de Chaillé, Adèle Gascuel, Fanny Gayard, Catherine Hargreaves, Perrine Mornay et Lucie Nicolas. Il a déjà eu lieu à la MC93 à Bobigny et à la Comédie de Caen. État Général est un jeu sérieux, drôle, réflexif, un jeu d’écritures, un jeu de piste à travers les pièces et les couloirs d’un lieu culturel. Le théâtre ici devient le lieu où s’élabore entre tous, spectateur·ices et artistes, un protocole joyeux et collaboratif, horizontal et contagieux pour réfléchir ensemble sur ce que nous souhaiterions faire des liens qui nous unissent. État Général invite à explorer la relation au lieu, à l’autre et au groupe et à l’action collective. Une enveloppe sera remise à chaque participant·e à son arrivée, la suite dépendra de ce que nous en ferons collectivement. Alors que faire, quand le monde commence à s’effondrer ? Nous, on vous propose de partir se promener dans un théâtre-forêt et d’y cueillir des champignons… © Alban Von Wassenhove Samedi 11 septembre 2021 de 14h à 18h Genre : Jeu participatif Durée : 4 h Dès : 16 ans Gratuit : ouvert à tous et à toutes Attention, il est impératif de débuter l’expérience à 14 h et d’être disponible pour l’ensemble du parcours jusqu’à 18 h.

Entrée gratuite sur inscription

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00