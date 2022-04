ÉTAT D’ENGEANCE

2022-04-29 – 2022-04-30 Un autre processus de créolisation à l’œuvre. Une pièce mosicale, enjeu de composition collective. L’intelligence solidaire à l’épreuve de l’écoute de l’autre. À partir du mot, des phrases, des sens, non-sens, contresens, des dires et contre dires… la mosique se compose… improvisions à l’œuvre. Compagnie Lubat

Invention conception vision improvision composition imagination créolisation émancipation. Désobéir à la fatigue d’obéir. L’art de l’improvisation ?

Genre : Poésie & musique improvisée

