État de surveillance Cosmopolis, 14 septembre 2021, Nantes.

État de surveillance

du mardi 14 septembre au dimanche 10 octobre à Cosmopolis

La stabilité sociale est une obsession de l’État chinois dans la crainte permanente d’une remise en cause de sa gouvernance autoritaire. La surveillance de masse des citoyens est un moyen pour tenter de la garantir. L’État dispose à cette fin de ressources humaines extraordinaires : police locale, nationale et militaire, bien sûr, mais aussi fonctionnaires, comités de quartiers, censeurs, bureaucrates, agents de sécurité privés et une armée de citoyennes et citoyens zélés, sensibles aux messages gouvernementaux encourageant la délation. Les progrès technologiques appliqués aux outils de surveillance, leur confèrent une efficacité encore jamais vue. Depuis les millions de caméras installées à chaque coin de rue et connectées à des systèmes de reconnaissance faciale, jusqu’aux moyens de collectes de données des smartphones et communications internet, rien ne semble pouvoir échapper aux yeux et aux oreilles de Big Brother.

Photographies de Gilles Sabrié

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



