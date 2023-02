Le sublime défi ETAPPENSTALL, 27 mars 2023, Erstein.

Dans le cadre de sa résidence-exposition au sein de l’Etappenstall musée-expos d’Erstein du 10 mars au 23 avril 2023 et en résonance avec la thématique des Journées Européenne des Métiers d’Art « Sublimer le quotidien », Sophie-Dorothée KLEINER artiste marqueteuse, aidée par des élèves d’écoles d’Erstein, entamera une semaine marathon dont l’objectif sera de concevoir et de produire une gamme d’objet pour « Sublimer le quotidien ».

À l’issue de cette semaine des métiers d’art, le dimanche 2 avril, les objets produits ou dessinés seront intégrés à l’exposition.

Ce défi offre la possibilité à des jeunes d’être sensibilisés à une technique, à une matière et à une méthode créative; au public de satisfaire une curiosité et susciter des envies de faire.

Et à l’artisan d’art d’aller à contre courant de ses habitudes de création, cherchant non pas la performance mais l’exploration de terrains inconnus.

Car sublimer le réel c’est avant tout changer de regard, d’accepter de bouger ses repères.

Une expo-résidence ?

L’Etappenstall accueille du 10 mars au 23 avril l’artiste marqueteuse Sophie-Dorothée KLEINER pour une exposition-résidence. C’est à dire une forme mixte associant, d’une part, des oeuvres déjà existantes pour le démarrage de l’exposition, et, d’autre part, des oeuvres qui seront achevées ou créées pendant la résidence afin d’incrémenter l’exposition.

Ces deux volets sont complémentaires et également en étroite interaction avec l’exposition du graveur Eric Ball qui expose aux mêmes dates à l’Etappenstall. Les points de jonction entre les deux univers artistiques vont s’inscrire en résonnance (nature, paysages, fragments, geste artistique, etc..).

Le projet de résidence s’orchestre autour de la thématique de la saison culturelle de la ville d’Erstein : libres !

Ainsi Sophie-Dorothée KLEINER profitera de ce temps de recherche et création pour approfondir sa démarche autour de la forme simple, expression du vivant.

L’atelier gravure d’Eric Ball

Dimanche 2 avril 15:00 – 17:00 / Uniquement sur rendez-vous

Partagez un moment pour découvrir la technique du graveur Eric Ball, qui exposera du 10 mars au 23 avril 2023 à l’Etappenstall.

Inspiré par le paysage, autour d’un attachement particulier à la forêt, Eric Ball nous dévoile un nouveau langage en noir et blanc.

Tel un échaffaudage en perpétuel mouvement, le sujet y est décomposé, fragmenté, reoncstruit et recomposé, laissant une part belle à l’intuition et à la liberté du trait et de la ligne.

ETAPPENSTALL 16 rue du Général de Gaulle Erstein Erstein 67150 Bas-Rhin

