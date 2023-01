Etapes Dioises du Rallye Monte-Carlo Historique La Motte-Chalancon La Motte-Chalancon La Motte-Chalancon Catégories d’Évènement: Drôme

Etapes Dioises du Rallye Monte-Carlo Historique

2023-01-28 – 2023-01-31



Drôme La Motte-Chalancon 3 jours de rallye dont plusieurs étapes dans le Diois:

Samedi 28 janvier-13h35: Recoubeau-Jansac/Pennes le Sec

Lundi 30 janvier – 10h10 : Valdrôme / La Piarre

Mardi 31 janvier – 8h25 : St Nazaire le Désert / La Motte Chalacon +33 6 78 48 59 75 https://acm.mc/edition/25e-rallye-montecarlo-historique/evenement/programme/ La Motte-Chalancon

