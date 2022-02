Etape Morlaisienne pour le Rallye automobile de Fougères Morlaix, 20 mai 2022, Morlaix.

Etape Morlaisienne pour le Rallye automobile de Fougères Morlaix

2022-05-20 – 2022-05-23

Morlaix Finistère

150 équipages du 20 au 23 maiTous les ans, le Rallye de Fougères, c’est le titre officiel pour ce qui s’est imposé comme un événement à ne pas manquer, emmène quelque 150 équipages sur un parcours tracé dans un rayon de 150 kilomètres autour de la ville de départ. Chaque année, hormis les deux dernières ! En effet, une certaine pandémie a contraint l’APPF à les annuler. Or, en 2020, la destination était… le Pays de Morlaix ! D’aucuns ne manqueront pas d’objecter que Morlaix est à plus de 150 kilomètres de Fougères. D’autres y verront une preuve supplémentaire, s’il en fallait, de l’intérêt et de l’envie que suscite la Cité du viaduc. Elle a en effet été de nouveau choisie pour recevoir, du 20 au 23 mai, les participants à l’édition 2022

garage.bourven@wanadoo.fr http://www.calandretorpedo.com/

