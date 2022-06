ÉTAPE MIGRATOIRE À MALZÉVILLE Malzéville Malzéville Catégories d’évènement: Malzéville

Meurthe-et-Moselle Malzéville Le plateau est un lieu de passage et de repos pour de

nombreuses espèces qui vont parcourir des milliers

de kilomètres loin des frimas européens. Apprenez

à les identifier avec un animateur de la LPO et

contribuez ainsi à l’inventaire participatif du site.

Renseignement, lieu de rendez-vous

et inscription à la LPO : 07 68 66 44 15

Rendez-vous au parking de l’aérodrome de Malzéville,

chemin stratégique. Le plateau de Malzéville est un relief situé principalement au sein de la commune de Malzéville, dans le département de Meurthe-et-Moselle, au nord-est de l’agglomération de Nancy. D’une surface de 557 hectares, le plateau, majoritairement boisé de résineux, est classé site d’importance communautaire. contact@destination-nancy.com +33 3 83 35 80 10 Malzéville

