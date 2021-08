Étape IntercoTOUR Île-de-France Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, 14 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Étape IntercoTOUR Île-de-France

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le mardi 14 septembre à 09:00

Cette journée d’échanges est destinée aux acteurs des collectivités territoriales. L’objectif est de faciliter les rencontres avec les acteurs du numérique et de l’innovation de la région. Le 14 septembre prochain, nous vous invitons à : * Intervenir lors des débats * Participer aux ateliers de co-construction et d’échanges * Témoigner de vos enjeux, de vos interrogations et de l’expérience de votre collectivité en d’innovation, de ville intelligente, de données, de transition numérique et écologique * Découvrir ou mettre en avant les start-up de votre territoire grâce au concours des start-up interconnectées [**Inscrivez-vous gratuitement en ligne dès maintenant !**](https://www.interconnectes.com/iledefrance-2021/) ————————————————————————————————————-

L’inscription à la journée est gratuite pour tous et réservée en priorité aux collectivités

Les Interconnecté et la Ville d’Issy-les-Moulineaux ont le plaisir de vous convier à la Rencontre régionale des Territoires Innovants Île-de-France 2021, le mardi 14 septembre prochain.

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



