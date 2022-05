Etape gourmande Soultzmatt, 7 juillet 2022, Soultzmatt.

Etape gourmande Soultzmatt

2022-07-07 – 2022-07-07

Soultzmatt Haut-Rhin Soultzmatt

La confrérie Vallée Noble propose au public, durant 5 jeudis de juillet et août, un marché du terroir avec dégustation et achat de produits de la vallée (et au delà).

Possibilité de consommer sur place les produits achetés sur les différents stands. Buvette et vins de la vallée. Diverses animations de 18h à 20h et soirée dansante de 20h à 23h.

Animations de 18h00 à 20h00 :

Animations musicales de 20h00 à 23h00

Programme des animations 2022 :

jeudi 7 juillet de 16h00 à 23h00

Visite guidée de la citée vigneronne de Soultzmatt – Rdv à 16h00

Animation 18h00 à 20h00 : Groupe Folklorique Rhénania Biesheim

Animation de 20h00 à 23h00 : Step Band

14 juillet de 18h00 à 23h00

Animation 18h00 à 20h00 : Groupe Country Guémar

Animation de 20h00 à 23h00 : JYM’S / Nourrissage des daims

21 juillet de 16h00 à 23h00

Visite guidée de la citée vigneronne de Soultzmatt – Rdv à 16h00 devant la mairie de Soultzmatt

Animation 18h00 à 20h00 – Gugg Artepfel

Animation de 20h00 à 23h00 – Dany Intering

04 août de 16h00 à 23h00

Visite guidée de la citée vigneronne de Soultzmatt – Rdv à 16h00 devant la mairie de Soultzmatt.

Animation 18h00 à 23h00 : Soirée Autrichienne avec Barg Alm Krainer

11 août de 16h00 à 23h00

Visite guidée de la citée vigneronne de Soultzmatt – Rdv à 16h00 devant la mairie de Soultzmatt.

Animation 18h00 à 20h00 : Be Scott Pipeband

Animation de 20h00 à 23h00 : Gianni Liberti et nourrissage des daims

Soultzmatt

dernière mise à jour : 2022-05-09