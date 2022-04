Etape du Tour de Bretagne Vélo Guillac Guillac Catégories d’évènement: Guillac

La Bretagne est une terre de jeu fantastique. Le final de cette 55ème édition se jouera à Lannion un 1er mai, retour aux sources oblige. L' Etape 4 se fera entre St Jacut de la mer et Guillac. Arrivée vers 15h50. Une 7ème et dernière étape où l'on espère un final tout aussi palpitant qu'il y a 7 mois. La conclusion de 7 jours de plaisir comme seul le sport peut en donner, grâce à des organisateurs passionnés qui se transforment en « fabricants de bonheur ».

