Etape du Championnat du Monde FIM de Trial Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: 65100

Lourdes

Etape du Championnat du Monde FIM de Trial Lourdes, 18 juin 2022, Lourdes. Etape du Championnat du Monde FIM de Trial sur les pentes du Béout LOURDES Lourdes

2022-06-18 – 2022-06-19 sur les pentes du Béout LOURDES

Lourdes 65100 Une étape du Championnat du Monde FIM de Trial sous l’égide de la Fédération Internationale de Moto se dispute sur plusieurs épreuves dans le monde entier. Japon, Belgique, Allemagne, Italie, France… En France justement, rendez-vous est pris à Lourdes les 18 et 19 juin 2022 sur les pentes du Béout ! L’élite mondiale des trialistes se rendra à Lourdes – de retour au calendrier pour la première fois depuis 2017 – pour le TrialGP français. Rendez-vous au Béout. Ce site municipal dédié à la pratique du Trial est un endroit favorable à ce genre de compétition : le public a une visibilité dégagée sur les zones techniques et pour les compétiteurs, ces zones sont de très haut niveau sur un terrain de blocs de pierre et de pelouse. Informations pratiques et programme à venir prochainement. https://www.trial-club.com/webzine-trial/actualites/2021/calendrier-championnat-du-monde-de-trial-2022/ sur les pentes du Béout LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: 65100, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse sur les pentes du Béout LOURDES Ville Lourdes lieuville sur les pentes du Béout LOURDES Lourdes Departement 65100

Lourdes Lourdes 65100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Etape du Championnat du Monde FIM de Trial Lourdes 2022-06-18 was last modified: by Etape du Championnat du Monde FIM de Trial Lourdes Lourdes 18 juin 2022 65100 Lourdes

Lourdes 65100