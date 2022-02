Etape de l’innovation NOVAQ Complexe Culturel de l’Angelarde, 21 mars 2022, Châtellerault.

Etape de l’innovation NOVAQ

Complexe Culturel de l’Angelarde, le lundi 21 mars à 09:00

Mardi 22 mars 2022 à 9 h à Châtellerault (86) Salle de l’Angelarde – 22 rue de l’Angelarde (parking gratuit) et retransmission en live 9h – 9h45 // ACCUEIL & OUVERTURE 9h45 – 11h15 // CONFÉRENCE Et si l’ère de la possession et de l’accumulation des biens et produits touchait à sa fin ? Vélos en libre service, véhicules en location longue durée, abonnements de produits culturels, les exemples d’un basculement vers une économie d’usage dans la vie quotidienne se multiplient. Les attentes et les comportements des consommateurs subissent de profondes mutations, bousculés par les prises de conscience écologiques et sociales. Dans un contexte de tensions sur l’approvisionnement en matières premières et une guerre des prix devenue insoutenable, comment le modèle de l’économie de la fonctionnalité peut-il permettre à des secteurs traditionnels de se réinventer ? À des territoires fragilisés économiquement de rebondir ? De redéfinir la valeur des biens et services? Quels sont les enseignements de Michelin, pionnier de l’économie d’usage ? Et à quelles conditions ce modèle peut-il être plus vertueux pour la planète ? avec : – Gaël Quéinnec _(Directeur Prospective, Michelin),_ – Francois Darsy _(Chef de marché Tertiaire et Industrie Signify France (ex Philips Lighting))_ , – Véronique Varlin _(Directrice associée Observatoire Société et Consommation (ObSoCo)),_ – Laurence Grandcolas _(Fondatrice (My Sezame entreprise certifiée B Corp)_ – Christian Du Tertre _(Économiste, Professeur à l’Université Paris 7, Président de l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité_ _et de la Coopération (IE-EFC))_ 11h15- 11h30 // PAUSE 11h30 – 12h30 // TABLE RONDE Entreprises, questionnez votre modèle économique Pourquoi s’interroger sur une meilleure valorisation des ressources ? Comment limiter la consommation des ressources ? Une des réponses : s’orienter vers des modèles économiques plus vertueux tels que l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération. Des entreprises viendront témoigner ! Avec l’Ademe et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 12h30 – 14h // ÉCHANGES AUTOUR D’UN COCKTAIL

A destination des acteurs économiques du territoire, inscription obligatoire

ÉCONOMIE À IMPACT POSITIF De la propriété à l’usage des biens : la fin de l’accumulation?

Complexe Culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde, 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T14:00:00