Brassy Brassy Brassy, Nièvre Etape de la Mad Jacques à Brassy Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Nièvre

Etape de la Mad Jacques à Brassy Brassy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Brassy. Etape de la Mad Jacques à Brassy 2021-07-10 16:00:00 – 2021-07-11

Brassy Nièvre Brassy La Mad Jack vélo Morvan aura lieu du 9 au 11 juillet ! À cette occasion, 2 concerts de musique traditionnelle suivi d’un DJ set, restauration, animations diverses autour du vélo à partir de 16h à Brassy ! Dimanche matin à Brassy, de 8h30 à 13h : grand marché de producteurs où tout le monde est le bienvenu ! Formulaire bénévoles des associations de Brassy qui recherchent aussi des bénévoles (buvette, restauration, animation kermesse, …) :

https://framaforms.org/assos-brassy-mad-jacques-velo-formulaire-benevole-1617612791 +33 3 86 22 82 74 La Mad Jack vélo Morvan aura lieu du 9 au 11 juillet ! À cette occasion, 2 concerts de musique traditionnelle suivi d’un DJ set, restauration, animations diverses autour du vélo à partir de 16h à Brassy ! Dimanche matin à Brassy, de 8h30 à 13h : grand marché de producteurs où tout le monde est le bienvenu ! Formulaire bénévoles des associations de Brassy qui recherchent aussi des bénévoles (buvette, restauration, animation kermesse, …) :

https://framaforms.org/assos-brassy-mad-jacques-velo-formulaire-benevole-1617612791 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Brassy, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Brassy Adresse Ville Brassy lieuville 47.26437#3.93851