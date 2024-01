Etape de la La Grande Randonnée vers Paris 2024 Mairie de Montgiscard Montgiscard, jeudi 15 février 2024.

Venez nous rejoindre pour accompagner les ambassadeurs d’Occitanie sur tout ou partie de l’étape qui arrive de de Villefranche de Lauragais le 14 ou celle qui en part le 15 vers Pechbusque.

Ce sont des étapes assez longues (20 et 17 km) qui nécessitent un équipement minimum bâtons et chaussures de marche, vêtements adaptés, pique-nique et gourde d’eau dans le sac à dos.

Mairie de Montgiscard 2 Pl. du Foirail, 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie

