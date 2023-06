Apéro concert Jade Ros Etape de la halle Thémines, 9 juin 2023, Thémines.

Thémines,Lot

Venez écoutez Jade Ros , une artiste complète : chanteuse, musicienne. Charmante, drôle et émouvante.

À ne pas rater ! Dernier concert dans la région !.

2023-06-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-09 23:00:00. EUR.

Etape de la halle

Thémines 46120 Lot Occitanie



Come and listen to Jade Ros, a complete artist: singer, musician. Charming, funny and moving.

Not to be missed! Last concert in the region!

Venga a escuchar a Jade Ros, una artista completa: cantante, músico. Encantadora, divertida y conmovedora.

¡No se lo pierda! ¡Último concierto en la región!

Kommen Sie und hören Sie Jade Ros , eine komplette Künstlerin: Sängerin, Musikerin. Charmant, witzig und bewegend.

Nicht zu verpassen! Letztes Konzert in der Region!

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Lacapelle Marival