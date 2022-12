Etape de création I L’Enigme Rosemary Brown I Maya Boquet I Cie Phonorama Aix-en-Provence, 16 février 2023, Aix-en-Provence .

Rosemary Brown (1916-2001) a affirmé être entrée en contact une grande partie de sa vie avec des compositeurs venus de l’au-delà. Ils auraient été une douzaine (Liszt, Chopin, Schubert, Beethoven, Debussy…) à lui transmettre des partitions musicales pour piano qu’elle retranscrira assidûment pendant plus de trente ans.

Elle dit n’avoir reçu aucune formation musicale avant de commencer ce travail méticuleux et transcrira plus de huit cents partitions. À partir du mystère de la vie de Rosemary Brown, c’est notre rapport aux fantômes, à un ailleurs irreprésentable et inaudible, à la spiritualité qui sera au centre de cette nouvelle enquête de la dramaturge et créatrice sonore Maya Boquet.

L’Énigme Rosemary Brown est une pièce théâtrale et musicale en devenir, à mi-chemin entre une fantasmagorie et une installation plastique et sonore évoquant la vie de la médium britannique Rosemary Brown.

